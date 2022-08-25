رسالة من التموين للأسر المستحقة للزيادة الاستثنائية: تابعوا بونات صرف الخبز

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيجري إرسال رسالة على بونات صرف الخبز للأسر المستحقة للمنح الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة مستحقة للدعم الاستثنائي، والمحدد قيمته من مجلس الوزراء بقيمة 100 جنيه شهريًا لكل أسرة مستحقة لمدة 6 أشهر.

قيمة الدعم الاستثنائي لكل بطاقة تموينية

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مدينة العلمين الجديدة: إن تحديد قيمة الدعم الاستثنائي لكل بطاقة تموينية مرهون بعدد الأسر المدرجة على البطاقة، حيث يتم الصرف كالتالي:

- 100 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريًا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

عدد المستفيدين من الدعم الاستثنائي

وأوضح وزير التموين خلال المؤتمر: «تم حصر الفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من بطاقات التموين، فتبين أنه بالنسبة للأسرة الواحدة سيستفيد منها 7 ملايين و657 ألف أسرة، بينما البطاقات التي تتضمن من أسرتين لـ3 أسر عددهم 323 ألفًا و428 بطاقة، بينما البطاقات التي تحتوي على أكثر من 3 أسر عددها محدود، ويبلغ عددهم 926 بطاقة».

ومن المقرر أن يتم صرف زيادة الدعم الجديدة بمبلغ 100 جنيه شهريا على بطاقات التموين، بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك في صورة سلع تموينية من منافذ بقالي التموين.