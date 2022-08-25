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وزير التموين: إضافة 200 جنيه لبطاقات تضم أسرتين و300 للأكثر من ثلاث

كتب:

محمد عزالدين
03:43 م | الخميس 25 أغسطس 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين والتجارة الداخلية

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ الحزمة الاجتماعية الإضافية في هذه الظروف، قائلًا إنه سيتم إضافة 100 جنيه على بطاقة «الأسر الممتدة». 

صرف 300 جنيه للبطاقات التموينية التي تضم أكثر من 3 أسر

وأضاف «المصيلحي»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في مدينة العلمين الجديدة: «يوجد بطاقات تحتوي على أسرة واحدة، ستضاف لها 100 جنيه، بينما البطاقات التي تحتوي من أسرتين إلى 3 أسر ستضاف لها 200 جنيه، وهناك بطاقات حتى هذه اللحظة بها أكثر من 3 أسر، ستضاف لها 300 جنيه».

7 ملايين و657 ألف أسرة تستفيد من الدعم

وتابع: «العدد بعد المراجعة والعمل مع قواعد البيانات المتكاملة من الرقابة الإدارية تم حصر الفئات الأكثر احتياجا ومستفيدين من بطاقات التموين، فتبين أنه بالنسبة للأسرة الواحدة سيستفيد منها 7 ملايين و657 ألف أسرة، بينما البطاقات التي تحتوي من أسرتين لـ3 أسر عددهم 323 ألفًا و428 بطاقة، بينما البطاقات التي تحتوي على أكثر من 3 أسر عددها محدود، ويبلغ عددهم 926 بطاقة».

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