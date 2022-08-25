وزير التموين: مد فترة الأوكازيون الصيفي إلى 1 أكتوبر المقبل

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا بمد فترة التصفية الثانية الأوكازيون إلى 1-10-2022، بهدف تنشيط التجارة الداخلية وتلبية احتياجات المواطنين من السلع سواء الملابس أو الأدوات المنزلية أو المصنوعات الجلدية، وأشار «المصيلحي»، إلى أنه وجه مديريات التموين بتسهيل دخول المحال في التصفية شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لذلك، والالتزام بوضع سعرين قبل وبعد الدخول للأوكازيون مع الاهتمام بجودة السلع المعروضة.

نسبة التخفيضات وصلت إلى 50%

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، بأن التخفيضات الموجودة بالمحال المشاركة بالأوكازيون وصلت إلى 50% في الكثير منها، مشيرا إلى أن مديريات التموين تتابع يوميًا السلع المعروضة من حيث الجودة بناء على توجيهات وزير التموين، مؤكدا أنه من المتوقع وصول عدد المحال المشاركة إلى 3500 محل تجاري.

وأشار أحمد أبو الفضل مدير عام الاحتياجات بالوزارة، إلى أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون وصل حتى الآن إلى 2900 محل تجاري متنوع ما بين محال ملابس وأدوات منزلية ومصنوعات جلدية.