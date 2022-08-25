غدا.. خيري بشارة في ضيافة منى الشاذلي (صور)

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المخرج الكبير خيري بشارة، في حلقة الجمعة، من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

تفاصيل روايته الجديدة «الكبرياء الصيني»

يتحدث خيري بشارة، لأول مرة عن تجربته الجديدة في الكتابة الروائية المستوحاة من أحداث حقيقية، التي ستصدر بعنوان «الكبرياء الصيني»، ويوضح كيف كان طوال الوقت يهوى كتابة الشعر والروايات، لذلك تلك الرواية، أول عمل له يكتمل، وأنه الآن بعد انتهائه من الرواية الأولى، بدأ فعليا في كتابة الرواية الثانية.

يتحدث عن كواليس فيلم كابوريا بطولة أحمد زكي

كما يتحدث عن علاقته بالنجم الراحل أحمد زكي، وكواليس العمل على فيلم «كابوريا»، وعن الحالة الجماهيرية التي صنعها الفيلم بعد عرضه، كما يشير إلى علاقة الحب القوية التي نشأت بينه وبين زوجته، وقصة زواجهما التي بدأت منذ 50 عامًا.

فيلم كابوريا، عرض لأول مرة، عام 1990، وتدور أحداثه حول حسن هدهد ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، يشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر.