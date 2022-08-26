حظك اليوم برج القوس الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج القوس، أشخاص عاطفيون متحمسون يتمتعون بالحيوية والانطلاق، ودائما ما تجدهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتِهم ويكون تأثيرهم قوي، وهم ذو ثقافة وعقليّة منفتحة وتجعل من يتعامل معهم ينجذب إليهم، وعندما يواجهون مشكلة يعملون على حلها بطرق منطقية أكثر من غيرهم، وهم أشخاص يحبون حياتهم ومتفائلون دائماً ومرحين.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ اليوم مما يدفعك نحو المغامرة وقد يدفعك ذلك للتخطيط للقيام بسفر أو رحلة، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط التي يمر بها مواليد برج القوس منذ فترة، فإن الوقت مناسب اليوم لعقد لقاءات عاطفية أو لتحقيق تفاهم أو مصالحة مع من تحب، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».