حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

الجدية من أبرز ما يميز موالود برج الجدي، فهو يتمتع بمسئولية عالية، وعادةً ما يشعر أنه بالغ وناضج ولديه قدر كبير من الوعي الذي يشعره بأنه أكبر من أقرانه ومن حوله يشعرون بذلك أيضا، كما أنه شخص كتوم بكل ما يتعلق بأموره الخاصة، ولديه فلسفة خاصة ومعتقدات نادرة لا تجدها عند غيره بسهولة، كما أنه شخص طموح محب للعمل، حيث يُعتبر في أعلى أولوياته، ويحب المقتنيات التاريخية والأنتيكا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

يتطلب منك الفلك أن تتحرك وتتكلم بحذر اليوم حتى لا تقع في مشاكل أو أزمات، كما يجب أن تتأنى في إعطاء وعود أو رد، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر وزحل متنافران في منزلي المال اليوم مما يتطلب منك أن تصبر وتفكر كثيرا قبل أن تنفق أموالك، وعليك أن تتمهل في خطواتك المهنية أيضا، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة «الوطن».