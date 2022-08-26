حظك اليوم برج الحوت الجمعة 26-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تمتلك أنثى برج الحوت، العديد من الصفات أبرزها الحنان والعطف على من حولها وتحب أن تسأل عليهم وتتواصل معهم بشتى الطرق وتحرص على أن تقابلهم وتراهم وجها لوجه فهي ترى أن الاتصال بالعين أفضل من أي طرق ووسائل أخرى، كما تجدها مبدعة وخلاقة دائماً، وتمتلك أفكار ليست تقليدية، وهي تنجح في الحصول على إعجاب الكثيرين حولها، كما تتميز بفرط الحساسية، والعاطفة الجياشة في تعاملها مع الأشخاص.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس، وفقا لخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تنافر القمر وزحل بمنزلي الصحة يطالبك اليوم أن تنظم جهودك وأن تهتم بصحتك وأن تأخذ قسطا من الراحة وتسترخي ولا تهمل أي عارض، وانتبه لحقوقك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك اليوم وهذا يتطلب منك أن تلتزم السرية ولا تعلن خططك وأخبارك إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بمن تحب، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاج في تصريحاتها الخاصة لـ«الوطن».