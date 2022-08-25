«حياة كريمة».. مبادرات القطاع الصحي تغطي كل المحافظات

أشاد الدكتور محمد سعيد، عضو القطاع الطبى بمؤسسة «حياة كريمة»، بالمبادرات الرئاسية فى القطاع الصحى، إذ ذكر أن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلقت العديد من المبادرات فى مجال الصحة، مثل مبادرة الكشف عن فيروس سى، فضلاً عن مبادرات خاصة بصحة المرأة والأطفال، مؤكداً أن مبادرة «حياة كريمة»، التى هى مبادرة رئاسية أيضاً، قدمت خلال الفترة من مايو الماضى حتى يوليو 166 قافلة بكافة التخصصات الطبية، فضلاً عن 3 قوافل للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك قوافل بيطرية.

وأضاف «سعيد»، فى تصريحات أمس، أن «حياة كريمة» تعمل على تغطية جميع أنحاء الجمهورية من أجل الوصول إلى القرى الأكثر فقراً، فضلاً عن أنه يجرى الاهتمام بسرعة التدخل واستقبال الحالات العادية والحرجة على مدار الساعة، كما أنه يتم تقديم العلاج مجاناً بالكامل، سواء أدوية أو جراحات للمواطنين، فـ«حياة كريمة» تهدف إلى تغطية جميع القرى والمحافظات فى مصر، مشيداً فى الوقت ذاته بمبادرة 100 مليون صحة التى كانت تحت مظلتها عدة مبادرات، منها القضاء على فيروس سى.

وأوضح عضو القطاع الطبى بـ«حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى أنه من ضمن المبادرات المهمة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض السارية، فمن خلال القوافل والقطاع الصحى لمبادرة حياة كريمة تم عمل 77 قافلة فى أول 3 أشهر بعدد 115 ألف مستفيد من القوافل.

وفى قنا نظمت الجامعة قافلة شاملة متنوعة التخصصات لقرية «الزرايب» بمركز أبوتشت، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقامت بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية من علاج وكشف مجانى.

وأكد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة قامت بتنظيم قافلة شاملة متنوعة لقرية المحارزة تضمنت قافلة طبية بشرية وندوات توعوية قام بها متخصصون من كلية الزراعة ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القافلة الطبية قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لعدد (365) حالة، وأن الحالات جاءت كالتالى: عدد (80) باطنة، وعدد (39) رمد، و(13) نساء وتوليد، و(60) أنف وأذن وحنجرة، و(60) جلدية، و(3) نفسية وعصبية، و(50) أطفال و(60) عظام، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الإدمان على صحة الفرد وتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قافلة الزراعة نظمت ندوة عن تغذية الدواجن خلال المراحل العمرية المختلفة والرعاية الصحية للحيوانات المزرعية، وسرد أهم المشكلات الناتجة عن سوء التغذية داخل مزارع الدواجن، وكيفية التغلب عليها، كما تحدثوا عن أهم المشكلات التى تواجه مزارعى قصب السكر والذرة الشامية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أن مركز تعليم الكبار بالجامعة قام بتوعية المواطنين بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى والجمهورية الجديدة، كما قاموا بتوعية المواطنين بمخاطر الأمية فى كافة صورها وأشكالها، وعلى رأسها الأمية الهجائية، وهى عدم قدرة المواطنين على القراءة والكتابة، والتى تُعتبر من أهم معوقات تحقيق التنمية الشاملة، قام بالتوعية الدكتور محمد سيد محمد السيد، من كلية التربية، والدكتورة عطيات محمود الشاورى من كلية التربية النوعية.

وتحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» على صحة المواطن، خصوصاً فى الأرياف والمناطق البسيطة، لذا شهدت محافظة الغربية انطلاق قافلة طبية كبيرة فى قرية «الجابرية» بالمحلة الكبرى، والتى تأتى ضمن مبادرة «عينك فى عنينا» التابعة لـ«حياة كريمة»، والتى تسعى إلى الحد من مسببات الإصابة بالعمى وغيرها من الأمراض الرمدية المختلفة.

656 بالمحلة ضمن «عينك فى عنينا» بينهم 86 يحتاجون لتدخل جراحى

وشهدت القرية نشاطاً واسعاً من قبَل القافلة الطبية التابعة لمبادرة «عينك فى عنينا»، التى حرصت على توقيع الكشف الطبى على أكبر عدد من أهالى القرية، إذ وُقع الكشف على 656 مواطناً من أهالى القرية. وتبين من الإجراء الطبى احتياج 86 مواطناً من أهالى القرية للخضوع إلى عملية جراحية فى العين، كما تم تشخيص احتياج 262 مواطناً إلى نظارات طبية.

وذكرت القافلة أنها تجهز لإجراء العمليات المطلوبة والنظارات الطبية التى سيتم تسليمها للمواطنين خلال 10 أيام، وأكدت صرف الدواء بالمجان للمواطنين، إذ صرفت الأدوية المجانية للعديد من المواطنين من أهالى القرية، وبلغ عددهم 393 مواطناً. يُذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» تنظم قوافل طبية بشكل دورى من أجل الكشف على المواطنين والاطمئنان على صحتهم.

تطوير الصرف الصحى بـ12 قرية فى «المنوفية»

وفى محافظة المنوفية، تم مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى فى 12 قرية بمركز أشمون، مدرجة ضمن «حياة كريمة»، بجانب المركز نفسه، إضافة إلى إنشاء خطوط الطرد ومحطات رفع، وكذا توسعات فى محطات معالجة المياه.

مسئولو المبادرة: اقتربنا من نسبة إنجاز 100%

وأكد علاء الدين حسن، منسق عام المبادرة بالمنوفية، مد وتدعيم شبكات انحدار الصرف الصحى فى 12 قرية بمركز أشمون، تحديداً فى قرى: «محلة سبك، القناطرين، كفر أبومحمود، رملة الأنجب، سنتريس، طهواى، طليا، سبك الأحد، شما، سمادون» بنسبة تنفيذ 100%، لافتاً إلى أنه يتبقى فقط قرية «جريس»، بنسبة انتهاء 30%، بينما قريتا شعشاع وسهواج بنسبة انتهاء 75%، وتم الانتهاء من تسليم قرية كفر الطراينة.

وأضاف منسق عام «حياة كريمة» بالمنوفية، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم إنشاء خطوط طرد لهذه القرى السابق ذكرها، حيث تم الانتهاء من هذه الخطوط بنسبة 70%، كما تم إنشاء محطات الرفع فى قريتى شعشاع وسهواج بنسبة انتهاء أكثر من 50%، وجارٍ العمل على الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة. وأوضح «حسن» أن هناك توسعات فى محطات المعالجة فى مدينة أشمون وقرى «سبك الأحد، سمادون، طهواى، طليا»، حيث من المقرر الانتهاء من جميع هذه الإنشاءات والتطورات قبل بدء المرحلة الثانية من «حياة كريمة».