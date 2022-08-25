أطباء قنا يوقعون الكشف على 365 مريضا بقرية الزرايب ضمن «حياة كريمة»

قافلة شاملة متنوعة التخصصات نظمتها جامعة جنوب الوادي إلى قرية الزرايب بمركز أبو تشت محافظة قنا، مقدمة كافة أوجه الرعاية الصحية من علاج وكشف مجاني، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أن القافلة تضمنت كشف طبي وندوات توعوية قدمها متخصصون من كلية الزراعة ومركز تعليم الكبار بالجامعة، مشيرا إلى أن القافلة كشفت وصرفت العلاج المجانى لـ365 حالة، وجاءت الحالات كالتالي: 80 باطنة و39 رمد و13 نساء وتوليد و60 أنف وأذن وحنجرة و60 جلدية و3 نفسية وعصبية و50 أطفال و60 عظام.

دور جامعة جنوب الوادي في حياة كريمة

وأشار الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الزراعية عقدت ندوة عن تغذية الدواجن خلال المراحل العمرية المختلفة والرعاية الصحية للحيوانات المزرعية وسردت أهم المشاكل الناتجة عن سوء التغذية داخل مزارع الدواجن، وكيفية التغلب عليها، كما تحدثوا عن أهم المشاكل التي تواجه مزارعي قصب السكر والذرة الشامية والقمح، وشارك في الندوة محمد عبد الرازق فواز المدرس المساعد بكلية الزراعة، وحسن محمد الناجى المعيد بالكلية.

توعية المواطنين بأهمية مبادرة حياة كريمة

وأكد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، أن مركز تعليم الكبار بالجامعة ساهم في توعية المواطنين بأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير قرى الريف المصرى والجمهورية الجديدة، كذلك توعية المواطنين بمخاطر الأمية في كافة صورها وأشكالها، على رأسها الأمية الهجائية، وهي من أهم معوقات تحقيق التنمية الشاملة، وشارك في التوعية الدكتور محمد سيد محمد السيد كلية التربية والدكتورة عطيات محمود الشاورى من كلية التربية النوعية.