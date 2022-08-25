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العربية: البيت الأبيض يطلب من روسيا إقامة منطقة منزوعة السلاح

كتب:

عمرو حسني
08:22 م | الخميس 25 أغسطس 2022
البيت الأبيض

البيت الأبيض

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، نقلا عن البيت الأبيض الأمريكي، بإنه يطلب من دولة روسيا الاتحادية، إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوريجيا النووية.

وأشارت القناة، إلى أن واشنطن وحلفاؤها، مستعدون لكل السيناريوهات بشأن الاتفاق النووي، وسيعمل الرئيس جو بايدن على إقرار الاتفاق النووي مع دولة إيران، إذا كان ذلك يخدم مصلحة الأمن القومي.

وتابع البيت الأبيض: «سلمنا الاتحاد الأوروبي، ردنا على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي ولن نناقش مضمونه علنا».

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