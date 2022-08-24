 البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي سيتصل بنظيره الأوكراني غدا

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتصل بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي غدا الخميس، لبحث آخر التطورات في البلاد، بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

وأفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أنّ حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتحدة البالغة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، تعزز التزامًا ملحوظًا بمقاومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ضد روسيا وتأتي في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن من تصعيد محتمل للكرملين مع وصول الحرب إلى علامة الستة أشهر.

ولقي القرار ترحيب كبار المسؤولين الأوكرانيين، بخطوة الرئيس جو بايدن، التي ستسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي، وأنظمة مدفعية وذخائر ورادارات.