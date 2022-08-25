عالم مصري يكشف عن سر نجاح أبناء محافظة المنوفية: التعليم أهم أولوياتهم

قال الدكتور محمود جعفر، أستاذ الفيزياء بجامعة المنوفية، الباحث بمركز تسريع المعلومات الألماني، إن الأهالي في محافظة المنوفية، يهتمون بتعليم أولادهم، ويوفرون لهم أفضل فرص تعليمية مهما كانت الظروف، متابعا «والدي ووالدتي دعموني بشكل كبير على مدار حياتي، ووفروا لي كل أنواع الدعم».

أسرة بسيطة عصامية والأب موظف حكومي

أوضح «جعفر»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «DMC»، أن والده كان موظفا حكوميا، ووالدته ربه منزل، وكانت الأولوية في البيت لدعمي ولدعم تعليمي، «ربنا يرحمهم ولحظة وفاة والدي ووالدتي، كانت من أصعب لحظات حياتي، والدي حرم نفسه من حاجات كتير عشاني، وكذلك والدتي، ومكنتش شايل هم في حياتهم».

الزوجة سند لزوجها في بلاد الغرب

وتابع «جعفر»: «والدتي بتشاركني معنويا في أحلامي، وبتساعدني في قراراتي، وبرغم إنها ماتت إلا إنها دايما في خيالي، وربنا عوضني بـ3 بنات وزوجتي»، موجها الشكر لزوجته، التي ساندته في سفره وتعلمت اللغة الألمانية، بعد وصولها لألمانيا لمساعدته على أمور الحياة، ورعاية الأبناء «دايما واقفة جنبي».

الابن الأصغر.. فخر للعائلة والمنوفية

وأشار جعفر، إلى أن لديه 6 من الأخوة أكبر منه، «اتعلمت من والدي حب الخير للناس، ومعاملتهم بشكل طيب، وإن الخير اللى بنعمله في حياتنا، هو اللى هيفضل موجود بعد وفاتنا».

وأردف «أنا من أسرة عادية وعصامية، وبنتعب عشان نلاقي، أهم حاجة نعمل اللى علينا، وربنا دايما بيعوضنا وبيرد لنا نتيجة اللى بنعمله».