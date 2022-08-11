عالم مصري: جسم الإنسان تحت «الميكروسكوب» مخيف جدا

قال الدكتور هيثم شعبان، باحث ورئيس مشروع بحثي بمعهد أجورا لأبحاث السرطان بلوزان – سويسرا، إن التكنولوجيا دائمًا تكون في يد رجال الأعمال والصناعة، ولذك فكر في استخدامها بشكل بحثي وخاصة في أعمال تصوير خلايا الأمراض الخطيرة.

وعن حياته وتعليمه، قال «شعبان» خلال استضافته في برنامج مصر تستطيع مع الإعلامي أحمد فايق، على فضائية «dmc»، إنه درس في الأزهر الشريف حتى الثانوية العامة، موضحًا: «والدي كان شايف إن التعليم الأزهري بيعلم الأخلاق، وأنا كنت أزهري علمي بدرس مواد كتير جدًا بين علوم ورياضة ومواد شريعة، ودائمًا على بالي قوله تعالى وما أؤتيتم من العلم إلا قليلا».

تصوير الخلية المسببة لأخطر أمراض العالم

وأشار إلى أنه انضم لمنتخب علماء العالم لمكافحة السرطان في سويسرا، وتمكن من تصوير الخلية المسببة لأخطر أمراض العالم، موضحًا أن جسد الإنسان تحت الميكروسكوب مخيف جدًا لأن الجسم يتكون من أعضاء وأنسجة وخلايا ونواة للخلية داخلها الحمض النووي، بالرغم أن الخلية لا ترى بالعين المجردة نجد داخلها حياة أخرى، ومكونات كثيرة جدًا وكل ذلك لا يمكن تصنيعه وإنما خلقه الله.

الإنسان مهما تعلم وحصل على المعرفة يشعر دائما بحاجة للبحث

وأكد أن الإنسان مهما تعلم وحصل على المعرفة يشعر دائمًا بأن هناك الكثير نحتاج إلى معرفته والاكتشافات العلمية لا تنتهى.