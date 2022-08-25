السيطرة على حريق في مطعم شهير بشارع الشيراتون بالغردقة

أنقذت العناية الإلهية شارع شيراتون من حريق محقق شب في مطعم سياحي شهير بشارع الشيراتون بمدينة الغردقة، وذلك قبل امتداده إلى المحال التجارية المجاورة، وجرى إبلاغ الحماية المدنية وتمكن الأهالي من إخماد الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء، وتحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

تفاصيل حريق بمطعم سياحي بالغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا مساء اليوم الخميس باندلاع حريق في مدخنة مطعم شهير وسط الشارع السياحي، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم إخماد الحريق بمساعدة الأهالي قبل امتداده إلى باقي المحال المجاورة.

سبب الحريق

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ"الوطن"، أن حريق الغردقة اندلع في مدخنة خاصة بالمطعم في الواجهة الخلفية، وتمكن العاملون في المطعم بمساعدة الأهالي من السيطرة على الحريق ولا توجد أي إصابات أو خسائر بشرية وجار تحديد حجم الخسائر المادية وجاري المتابعة.

إحالة المتهم بقتل زوجته بالغردقة لمحكمة الجنايات

وفي سياق آخر قررت النيابة العامة إحالة المتهم بقتل زوجته في الغردقة لمحكمة جنايات البحر الأحمر، وتحديد جلسة 13 من سبتمبر المقبل لبدء محاكمته، واعترف المتهم في التحقيقات بقتل زوجته لوجود خلافات زوجية وسلم نفسه لقسم شرطة أول الغردقة.