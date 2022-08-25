نوال الزغبي تشعل مسرح القلعة.. وتوجه رسالة لجمهورها المصري: بموت فيكم

تتألق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، بحفلها الغنائي المقام الآن ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الثلاثين، حيث بدأته على نغمات أغنية «بيلبقلك»، واستكملت وصلتها بتقديم أغنيات «ماندم عليك، وناسيني ليه، وعالدلعونا».

نوال الزغبي تعبر عن سعادتها للمشاركة بمهرجان القلعة

وأعربت نوال الزغبي، عن سعادته البالغة، بمشاركتها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، معبرة عن حبها للجمهور المصري قائلة: «مبسوطة إني معاكم ضمن مهرجان كبير زي دا، ويارب يحفظ مصر وأهلها يارب وتفضل دائما كبيرة.. بموت فيكم».

ومن المقرر أن تقدم «نوال»، خلال الحفل أغنيتها الجديدة «حفلة»، التي طرحتها منذ أيام قليلة.

شاشة قناة الحياة تنفرد بنقل حفل نوال الزغبي

وتنفرد شاشة قناة «الحياة»، بالعرض الحصري لحفل نوال الزغبي الليلة، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الثلاثين.

تفاصيل الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، انطلقت مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، وتستمر حتى 31 أغسطس، وتضم فعاليات المهرجان 36 حفلا لكوكبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي، بينهم علي الحجار وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.