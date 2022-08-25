نوال الزغبي تشوق الجمهور لحفلها بمهرجان القلعة: «يشوفكن بعد شوي»

حرصت الفنانة نوال الزغبي، على تشويق الجمهور لإطلالتها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقرر إقامته في الساعة العاشرة من مساء اليوم.

نوال الزغبي تشوق الجمهور

ونشرت نوال الزغبي، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، فيديو وهي ترتدي به فستان أسود لامع، وعلقت:«يشوفكن بعد شوي حفلة القاهرة القلعة نوال الزغبي».

شاشة قناة الحياة تعرض حفل نوال الزغبي

وتنفرد شاشة قناة الحياة، بالعرض الحصري لحفل نوال الزغبي الليلة، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الثلاثين.

ينتظر الجمهور تقديم نوال الزغبي عددًا من أغانيها المميزة، منها «الناس العزاز»، «اللي اتمنيته»، «شو أخبارك»، «ياما قالوا»، «روحي يا روحي»، «عقلي وقف»، «للي اتمنيته».

نوال الزغبي تفاجئ الجمهور بأغنيتها الجديدة

كما تقدم نوال الزغبي خلال حفل اليوم مفاجأة للجمهور، إذ تشدو أغنيتها الجديدة «حفلة» والتي طرحتها مؤخرًا، وتعاونت فيها مع هاني صارو، والملحن أحمد زعيم، والموزع عمرو الخضري، إذ حققت أكثر من 11 مليون مُشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، قبل شهر تقريبًا.

توافد الجمهور على حفل نوال الزغبي في محكى القلعة

يشهد مسرح محكى، المنظم عليه فاعليات الدورة الـ30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء إقبال عدد غفير من الجمهور على حضور ثامن سهراته، إذ امتلأت المقاعد المخصصة للجمهور داخل المسرح، في الساعات الأولى من فتح بوابات القلعة.