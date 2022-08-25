الليلة.. «الحياة» تذيع حفل نوال الزغبي من محكى القلعة حصريا

تنفرد شبكة تليفزيون «الحياة»، بالعرض الحصري لحفل النجمة اللبنانية نوال الزغبي الليلة، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة في دورته الثلاثين.

باقة غنائية مميزة من نوال الزغبي لجمهور القلعة

من المقرر أن تقدم نوال الزغبي، عددًا من أشهر أغنياتها في هذا الحفل، ومنها «عينيك كدابين، ليه مشتقالك، ما أندم عليك، ياما قالوا، روحي يا روحي، شو أخبارك، بعينك، عقلي وقف، على دلعونا، القاسي، اللي اتمنيته، الناس العزاز».

لأول مرة.. نوال الزغبي تشدو بأغنية الحفلة في القلعة

كما تشدو نوال الزغبي، بأغنية «الحفلة» لأول مرة، التي طرحتها مؤخرًا، وتعاونت فيها مع هاني صارو، والملحن أحمد زعيم، والموزع عمرو الخضري، حيث حققت أكثر من 11 مليون مُشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل شهر تقريبًا.

تفاصيل الفقرات الأولى من فاعليات القلعة اليوم

يذكر أن فرقتي كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، وأوركسترا النوروالأمل يسبقان نوال الزغبي في الحفل المقرر بدايته في تمام الساعة الثامنة مساءً

.جدير بالذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد انفردت بالعرض الحصري لحفلات النجوم من محكي القلعة مثل هشام عباس، علي الحجار، مدحت صالح، وغيرهم من كبار النجوم والحفلات.