«عروس المحكى».. نوال الزغبي تصل القاهرة قبل حفلها بالقلعة غدا

وصلت الفنانة نوال الزغبي، للقاهرة، قبل ساعات، استعدادًا للمُشاركة في فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وذلك لأول مرة خلال مشوارها الفني الذي بدأ من التسعينيات تقريبًا، حيث يترقب قطاع كبير من جمهورها، هذا الحفل المُنتظر.

وبدأت نوال الزغبي، بروفات الحفل بصحبة فرقتها الموسيقية، إذ تُجهز لباقة غنائية مميزة لتُطرب جمهورها، الذي يستقبلها بمهرجان محكى القلعة لأول مرة، غدًا الخميس 25 أغسطس، حيث شبهها البعض بأنها «عروس» الدورة الـ30.

وأبدت نوال الزغبي، اشتياقها للحفل المرتقب بالقلعة، حيث غردت على موقع تويتر، قائلة: «مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري الكبيرة ليكي».

نوال الزغبي تشدو بـ«الحفلة» لأول مرة أمام جمهور القلعة

ومن المُقرر، أنّ تشدو نوال الزغبي، بأغنية «الحفلة» لأول مرة، التي طرحتها مؤخرًا، وتعاونت فيها مع هاني صارو، والملحن أحمد زعيم، والموزع عمرو الخضري، حيث حققت أكثر من 11 مليون مُشاهدة، منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قبل شهر تقريبًا.

تفاصيل حفل نوال الزغبي في مهرجان محكى القلعة

وتُحيي نوال الزغبي، حفلها غدًا الخميس، ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

في سياق آخر، فإن جمهور مهرجان القلعة، على موعد الليلة، مع حفل للفنانة دينا الوديدي، حيث ستُقدم عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة ومن بينها «سكون» و«عارفك» و«الحرام» و«بعد البيبان» و«دواير» و«بلد العجايب» و«ياللي بعدي» و«شد الحزام» وعدد آخر من أغانيها.