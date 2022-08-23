نوال الزغبي عن حفلها بمهرجان القلعة: «جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري ليكي»

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لحفل غنائي جديد لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلة: «مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري الكبيرة ليكى».

موعد حفل نوال الزغبي بمهرجان القلعة

ومن المقرر أن يتم تقديم حفل نوال الزغبي للمرة الأولى يوم 25 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويشرف عليه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

أحدث أعمال الفنانة نوال الزغبي

وطرحت نوال الزغبي، أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات «يوتيوب» التي تحمل اسم «حفلة»، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

وطرحت «الزغبي»، أغنيتها الجديدة «عكس الطبيعة»، وصورتها في لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستديو والثاني على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعي الموسيقى السريع.

آخر حفل لـ نوال الزغبي

وكان آخر حفل للفنانة نوال الزغبي، يوم الجمعة الموافق 16 يوليو، بسوريا، وحقق نجاحاً كبيراً، وقدمت عدد من الأغنيات خلال حفلها الغنائي، وتفاعل الجمهور معها بشكل كبير.

وبدأت الفنانة نوال الزغبي، مشيرة فنية طويلة منذ عام 1992، حيث جاءت أول أغنياتها بعنوان «وحياتي عندك» وحقق الألبوم نجاحًا كبيراً، وتوالت أعمالها خلال مشوارها الفني بعد ذلك .

وأطلقت عدد من الألبومات الغنائية الهامة خلال مشوارها الفني منها «حبيت ياليل» عام 1997، وألبوم «ماندم عليك» عام 1998.