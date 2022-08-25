نوال الزغبي: بسترد روحي وأنا في مصر وكورال «روح الشرق» سبب انتشار «حفلة»

قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إن تواجدها بمصر بمثابة استعادتها لروحها، كونها دوما تشتاق لها في فترة غيابها، وشددت على أن زيارتها لمصر هذه المرة لها طعم خاص بسبب غنائها على مسرح عريق مثل القلعة.

وأضافت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن نجاح أغنيتها الجديدة «حفلة» جاء بفضل جمهورها المصري وأن كورال «روح الشرق» كان السبب في انتشارها على نطاق واسع.

وشارك كورال «روح الشرق» التابع لجامعة عين شمس، الفنانة نوال الزغبي، في غناء أغنيتها الجديدة «حفلة»، وذلك خلال حفلها الغنائي المقام بالقلعة ضمن فعاليات محكى القلعة بدورته الثلاثين.

نوال الزغبي تقدم أغنية «حفلة» بمحكى القلعة

كانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرا أغنية «حفلة»، وحققت انتشارا واسعا على السوشيال ميديا، حيث انتشر فيديو لكورال «روح الشرق»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤديها ما جعلها تنتشر على مختلف المنصات، كما استكملت نوال حفلتها بتقديم أغنيات «عينيك كدابين» التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

وتألقت نوال الزغبي، في الحفل بباقة من أغانيها من بينها، «ليالي، مين حبيبي أنا، عكس الطبيعة، حفلة، لسة باجي على بالك، الناس العزاز، حبيته سنين طوال، روحي يا روحي، طول عمري، اللي تمنيته، كده باي يا جدع، هنا القاهرة».

نوال الزغبي تمازح أعضاء فرقتها الموسيقية

بينما مازحت نوال الزغبي، أحد أعضاء فرقتها الموسيقية ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة بدورته الثلاثين، بعد عزفه الرائع لأغنية «مين حبيبي أنا»، قائلة: «انت مكسوف ولا إيه».

الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن الدورة الـ30 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، انطلقت مساء يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، وتستمر حتى 31 أغسطس، وتضم فعاليات المهرجان 36 حفلا لكوكبة من نجوم الغناء بمصر والوطن العربي، بينهم علي الحجار وفرقته، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، فريق وسط البلد، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية ومروة ناجي، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته.