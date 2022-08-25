اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتيجة تنسيق كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية 2022 - 2023 للمرحلة الثانية، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بالكلية للشعبة العلمية 258.1 درجة، أي بنسبة 69.5%، وللشعبة الأدبية 258.1 درجة، أي بنسبة 62.9%، وتعد كلية السياحة والفنادق أحد كليات جامعة الإسكندرية التي تقبل طلاب الثانوية العامة من جميع الشعب العلمي والأدبي.

نظام الدراسة وأقسام كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية

يدرس الطلبة في تنسيق المرحلة الثانية الملتحقون بكلية السياحة والفنادق بعد قبولهم في تنسيق كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية 2022 - 2023 لمدة أربع سنوات منقسمة إلى 8 فصول دراسية، وتنقسم فيهم الدراسة إلى 3 أقسام، يلتحق الطلبة بواحد منها، وبعدها يحصل الطالب على شهادة البكالوريوس ويحق له استكمال الدراسات العليا.

ويلتحق الطلبة بأي قسم حسب مجموع السنة الأولى وتقديره وميوله الدراسي، وهذه الأقسام هي:

1- الإرشاد السياحي.

2- الدراسات السياحية.

3- الدراسات الفندقية.

شروط كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية 2022 - 2023

يذكر أن كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية تقع في شارع مصطفى مشرفة بمنطقة الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، داخل مجمع الكليات النظرية التابع للجامعة والذي 5 كليات نظرية.

ومن شروط الكلية ان يحصل الطلاب المرشحين من قبل مكتب التنسيق على مجموع لا يقل عن 70% في اللغة الأجنبية الأولى سواء الإنجليزية أو الفرنسية، كما يُشترط نجاح الطالب في اختبارات القدرات المحددة للقبول بالكلية.