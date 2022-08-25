اللجنة النقابية بـ«السياحة»: الوزير وجه بسرعة البت في طلبات صرف العلاوات

قال طارق حسين رئيس اللجنة النقابية بوزارة السياحة والآثار إن اجتماع النقابة الأول مع أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد كان إيجابيًا للغاية، لافتًا إلى أن أعضاء النقابة متفائلون برؤية الوزير لكيفية تحقيق التقدم المنشود في القطاع السياحي والآثري وللعاملين بالقطاع.

صرف الرواتب والاستحقاقات والعلاوات

وأضاف «طارق» في بيان له اليوم الخميس، أن الوزير وجه خلال اللقاء كافة الإدارات المعنية بالوزارة بسرعة البت في طلبات اللجنة النقابية من بينها صرف الرواتب والاستحقاقات، والعلاوات الخاصة بالعاملين، والأجر المكمل، منظومة الرعاية الصحية، وبحث إمكانية استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للوزارة.

الوزير يوجه بدراسة المقترحات

وأوضح أن وزير السياحة والآثار وجه أيضًا بضرورة دراسة كافة الطلبات والمقترحات المُقدمة من خلال الإدارات المختصة، والوقوف على إمكانية تنفيذها حرصًا على تحقيق المصلحة العامة ومصالح المواطنين، وقد تم الاتفاق على إحاطة ممثلي النقابة بنتائج دراسة الجهات المختصة لهذه الطلبات والمقترحات المُقدمة، مع عقد اجتماعات دورية للتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع على النحو المنشود.

ممثلو اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة يستقبلون وزير السياحة

واستقبل اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعباسية، ممثلي اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة طارق حسين رئيس اللجنة وحسن كمال أمين اللجنة وأيمن سعد المتحدث الإعلامي للجنة، وذلك بحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية، و أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية.