تسويق السياحة: الأقصر تستضيف 64 مؤتمرًا خلال الموسم الشتوي المقبل

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر ستستضيف خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، 64 مؤتمرا من كافة التخصصات وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر المقبل وحتى نهاية شهر أبريل 2023، لافتًا إلى أن تلك المؤتمرات تجعل من الأقصر واحدة من أهم المدن بمنطقة الشرق الأوسط التي تنظم سياحة الحوافز والمؤتمرات .

أهمية سياحة المؤتمرات والحوافز

وأضاف لـ«الوطن»، أن سياحة الحوافز والمؤتمرات من أكثر أنماط السياحة التي تدر الأموال حيث أن كافة المشاركين بها من ذوي الإنفاق المرتفع، لافتًا إلى أنه على هامش تلك المؤتمرات يتم تنظيم رحلات للمشاركين بتلك الفعاليات إلى المزارات الأثرية والثقافية بالأقصر، وهو ما يرفع من نسب الإستفادة من تلك الفعاليات.

زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر خلال الشتاء

وأشار إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيشهد زيادة في الحركة السياحية التي تستقبلها مدن الصعيد السياحية ولاسيما الأقصر وأسوان، لافتا إلى أن العديد من دول جنوب شرق أسيا أعلنت عن عزمها تسيير رحلات إلى الأقصر خلال الشتاء المقبل لاسيما من اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند.

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية أن مستثمري السياحة بالأقصر طالبوا خلال لقائهم، الإثنين الماضي، مع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بضرورة العمل على عودة خط طيران «القاهرة -أوساكا»، للعمل من جديد، وذلك لإعادة الحركة السياحية الوافدة من اليابان للأقصر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن ضرورة الاستمرار في دعم السياحة الثقافية والأثرية بالأقصر وأسوان بنفس منوال السنوات الأخيرة الماضية.

يشار إلى أن شبكة «سي.إن.إن»، الأمريكية، أصدرت تقريرا نصحت خلاله السياح بزيارة المقصد السياحي المصري خلال موسم الخريف بإعتبارها من أفضل المقاصد السياحية بالعالم، مشيرة إلى أن مصر جاءت ضمن أفضل 12 دولة يُنصح بالسفر غليها خلال فصل الخريف.