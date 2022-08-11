ويزو تضع مولودتها الثانية «مسك»: جاية في عز الحر وربنا يعدي الفتره دي

أعلنت الفنانة ويزو، عن قدوم مولودتها الثانية «مسك»، وذلك بطريقة كوميدية، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتبت ويزو قائلة: «الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نورت الدنيا ست الهوانم الطفله الآنسة الدكتورة المهندسة الكابتن المحامية المستشارة السفيرة حضرت الملازم اللي ربنا يكتبهولها وتطلعه إن شاء الله مسك شريف حسني».

وأضافت الفنانة: «اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قره عين لأبيها وأمها وبارك يارب فيها واطرح لنا فيها البركة هي وإسماعيل اللهم أمين، جاية في عز الحر ربنا يعدي الفتره دي علي خير ياست البنات».

ويزو تشارك في مسلسل فارس بلا جواز

وشاركت الفنانة ويزو، مؤخرا في مسلسل «فارس بلا جواز»، كضيف شرف، حيث أنه من بطولة مصطفى قمر، رندا عبدالسلام، طارق عبدالعزيز، محمد ثروت، طارق الإبياري، وسليمان عيد، وضيوف شرف منهم ويزو، بشرى، داليا مصطفى، مي سليم، أسماء ابو اليزيد، هنا شيحة، هنادي مهنا، دينا بياعة، هيدي كرم، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.