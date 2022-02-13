ويزو: «عيد الحب مش مهم عند المتزوجين لأن الأيام شبه بعضها»

قالت الممثلة ويزو، إنها تنتظر شراء هدية لها في عيد الحب، موضحة أن الزواج يختلف عن الخطوبة في الاحتفال بعيد الحب، مواصلة: «في الجواز قسما بالله ما فارق عيد الحب، كل الأيام زي بعض».

ضرورة ألا تنكد الزوجة على زوجها إذا لم يحضر هدية

وأضافت «ويزو» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام الناس» المذاع على فضائية «mbc مصر» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، أنه لا يجب على السيدة أن تنكد على زوجها لأنه لم يحضر هدية في عيد الحب ولكن عليها أن تذكره أن عيد الحب يحتاج للهدية بين الزوجين.

سبب اختيار اللون الأحمر من وجهة نظرهها

وواصلت الممثلة ويزو: «في حد كان فاضي وعنده قماش أحمر كتير استخدمه وعمله دباديب، بس المفيد في عيد الحب شوكولاتة أو فستان أو جيبة أو بلوزة، أو هدية غالية، لأن مع أول نكد هنمسك الدبدوب نقطعه».

احتفال المصريين بعيد الحب

يحتفل المصريون بعيد الحب من خلال شراء الهدايا الحمراء، خاصة الدباديب بعد قلة استخدام كروت المعايدة، فيما يوجد عيد الحب المصري ويوافق 4 نوفمبر وقد ابتكره التوأم الصحفي الشهير أحمد وعلي أمين وأصبحا عيدا للأسرة المصرية أيضا.

حرص المطربين على طرح أغانٍ في هذا اليوم

ويحرص المطربون على طرح أغانٍ رومانسية في هذا اليوم في العالم العربي والغربي من أجل استماع الجمهور لها في ظل حرص عدد من المرتبطين حديثا على الخروج لقضاء وقت معا.