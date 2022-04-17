ويزو: أكلت أول يوم رمضان محشي وبط.. هقدم برامج لما أجيب أخري في التمثيل

كشفت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، عن مائدة الطعام في أول يوم رمضان، قائلة «أمي عودتنا ناكل أول يوم رمضان محشي وبط»، لافتة إلى أنها كانت تحرص على متابعة مسلسل الرسوم المتحركة «بكار» خلال طفولتها، وغنت مقطعا من مقدمة أغنية بكار.

متى تتجه ويزو لتقديم البرامج؟

أضافت «ويزو»، خلال استضافتها ببرنامج «زي كل سنة»، المذاع على أثير «راديو 90 90»، ويقدمه الإذاعي رامي الحلواني، أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل «انحراف»، نظرا لأنه يضم كوكبة من النجوم منها روجينا والفنان رؤوف عبدالعزيز، «بحبه جدا وكنت نفسي من زمان أمثل معاه».

وأشارت إلى أنها ليس لديها معلومات حول الإعداد لموسم جديد من برنامج «اللوكندة»، لافتة إلى أنها تجد نفسها أكثر في المسرح مقارنة بالسينما أو الدراما، موضحة أنها لن تتجه لتقديم البرامج حاليا، «تقديم البرامج لما الواحد جاب أخره».

إسعاد يونس أحلى حاجة في الدنيا

أوضحت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ«ويزو»، أن مشاركتها في المسلسل الإذاعي «حياة النفوس» شرف كبير بالنسبة لها، خاصة أنها تشترك في عمل من بطولة الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، متابعة «فخورة جدا ومبسوطة إني همثل مع أحلى حاجة في الدنيا وأحلى واحدة في الدنيا، ربنا يديها الصحة وتمتعنا وتسعدنا كل سنة».

تعليقها على عمليات تكميم المعدة

وعلقت على قول البعض بأن توقيت عرض فيلم «تماسيح النيل» ظلمه وأثر على إراداته، قائلة بسخرية: «كنت ساعتها في البحر»، لافتة أنها ضد عدم اعتراف النجوم بإجراء عمليات تكميم وتكبيس للمعدة، «الكذب حرام، اللي هيكدب هيخش النار».

ووجهت في نهاية الحلقة كلمة للمستعمين، قائلة: «رمضان كريم، كل سنة وهما طيبين، وبكرة أحلى وأجمل واحنا شعب خير، وفينا البركة والخير ويارب يعود الأيام عليهم بالخير».