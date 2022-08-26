محمد منير يتألق في حفل الساحل الشمالي بحضور الآلاف من المصريين والعرب

أحيا الكينح محمد منير واحدة من أضخم حفلات الساحل الشمالي لصيف 2022، وذلك خلال افتتاح أولى فعاليات مهرجان رأس الحكمة الغنائي بـ«سي فيو» بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

وقدم الكينج محمد منير أغنية «ياعروسة النيل» وسط عاصفة من هتافات الإعجاب والترحيب، وبعدها حرص على توجيه تحيه للكابتن مؤمن زكريا، وتمنى له العودة بكامل صحته لملاعب كرة القدم.

منير يقدم أجمل أغانيه

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها: «هيلا، ريشه في هوا، شوكولاته، يونس، علموني» إلى جانب أغنيته الجديدة «للي» التي طالبه بها الجمهور.

وكان ضمن الحضور في الجانب المخصص للـ«ViP» الشاعر أمير طعيمة وحرمه جيني ومنتج مهرجان رأس الحكمة الغنائي وائل عبدالغني رئيس مجلس إدارة «سي فيو» وأحمد فخري.

إضاءة وتنظيم مبهر

وتميز حفل افتتاح مهرجان رأس الحكمة الغنائي بالتنظيم، والإضاءة المبهرة.

ومن المقرر أن يحيي النجم التونسي صابر الرباعي مساء اليوم الجمعة، ثاني فعاليات مهرجان رأس الحكمة الغنائي في «سي فيو».