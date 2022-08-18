تفاصيل وأسعار تذاكر حفل محمد منير في الساحل.. فئة واحدة بـ500 جنيه

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم الخميس الموافق 25 أغسطس، بالساحل الشمالي، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة بمدينة الإسكندرية.

أسعار حفل محمد منير بالساحل الشمالي

وأعلنت شركة تذكرتي المنظمة لحفل محمد منير، عن أسعار التذاكر، التي جاءت بفئة واحدة فقط بـ500 جنيه، كما سيقام الحفل في التاسعة مساء، وينتهي في الساعة 11:30 مساء، وتفتح أبواب الحفل للجمهور من الساعة 5 مساء.

محمد منير يعلن عن حفلته بالساحل الشمالي

وكان محمد منير أعلن عن الحفل عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشره البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «الخميس 25 أغسطس على البحر في الساحل الشمالي».

طرح محمد منير لأغنية «للي»

وحقق محمد منير نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال طرح أغنيته الجديدة «للي»، وهي من تأليف وألحان الفنان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس، حيث حققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

الجدير بالذكر أن محمد منير أحيا حفله الأخير بمدينة الإسكندرية، وهو جالس على كرسي بسبب حالته الصحية مؤخرا والوعكة الصحية التي تعرض لها في قدمه واضطر إلى خضوعه لعملية جراحية في منطقة الحوض.