هلا رشدي تكشف عن عمل مشترك مع محمد منير: غنيتله بطريقتي وأعجب بيا

حلت الفنانة هلا رشدي ضيفة ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، كشفت خلاله عن تعاونها مع الكينج محمد منير قريبا، وتحدثت عن تواصلها مع الفنانة حنان ترك، وعدم ندمها على الدخول في عالم الفن مبكرا.

هلا رشدي والكينج قريبا

كشفت هلا رشدي عن أن هناك تعاون سيجمعها بالفنان الكبير محمد منير قريبا، خاصة أنها من عشاقه، كما أنها قابلته عدة مرات، وأعجب بصوتها وأدائها في غناء إحدى أغانيه ولكن بطريقتها الخاصة.

وتابعت هلا رشدي: «بحب الكينج جدا، ولما قابلته كذا مرة لقيته إنه مش بالعظمة اللي المفروض يبقى بيها، هو من أبسط الناس، ولما غنيت قدامه أغنيته قلبي ميشبهنيش، بطريقتي، راح مصقف وأعجب بيها عشان غنيتها بطريقتي، ومن ساعتها وإحنا حبايب، وبنتفق دلوقتي على شغل حاجة جديدة خالص».

تواصلها مع حنان ترك

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الفنانة حنان ترك وأن البعض عندما يراها يعتقد بأنها هي نظرا للشبه الكبير بينهما، وكان أول تواصل جمع بينهما سببها أنشودة «محمد يا رسول الله»، والتي غنتها في برنامج «صاحبة السعادة» من تقديم الإعلامية إسعاد يونس.

الدخول في عالم الفن رغم الحجاب

وأوضحت أن حجابها لم يكن عقبة في دخولها لعالم الغناء، كما أنها ليست نادمة على عدم الدخول مبكرا بالساحة الفنية، إذ وجدت أن التأني في ذلك ساعدها لمعرفة الكثير من الأشياء مثل اختلاف الطبقات الصوتية في الغناء وكيفية التحكم في ذلك وعدم الغناء طبقة واحدة.

مخالفة توقعات الأهل في الثانوية

كما كشفت أنها حصلت على مجموع 100% في الثانوية العامة، وبالرغم من ذلك خالفت توقعات عائلتها الذين دخلوا جميعا مجال طب الأسنان، لكنها اختارت الالتحاق بكلية التجارة، إلا أنها في النهاية لم تستفد من ذلك، وأصبح المجال الفني هو عملها ومصدر دخلها حاليا.