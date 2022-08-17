محمد منير يروج لحفله بالساحل الشمالي

روج الكينج محمد منير، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله بالساحل الشمالي المقرر له الشهر الجاري.

ونشر منير البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «الخميس 25 أغسطس على البحر في الساحل الشمالي».

أغنية للي

وطرح محمد منير، مؤخرا أغنيته الجديدة «للي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس.

وشهد الفيديو كليب، ظهور عدد من محبي الكينج وهم يقلدون حركات منير مع تكرار كلمات الأغنية.

حفل منير في الاسكندرية

وأحيا محمد منير، مؤخرا، حفلا غنائيا في الإسكندرية، بعد غياب نحو 10 سنوات عن الحفلات بالإسكندرية، وبكى الكينج خلال الحفل بعدما تذكر أصدقاءه الراحلين.