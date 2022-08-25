«نواب» يدعمون إطلاق حملة طرق الأبواب لمواجهة شبح الزيادة السكانية

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم، لاستمرارمظلة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى ضرورة مواجهة الزيادة السكانية، باعتبارها الخطر الحقيقي الذى يهدم كل أشكال التنمية.

وطالب النواب، بضرورة تكثيف الحملات التوعوية لمواجهة الأفكار المغلوطة، سواء على المستوى الديني أو الاجتماعي لمواجهة زيادة النسل.

أسباب الزيادة السكانية في مصر

قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن من الضروري وضع حزمة من الضوابط والإجراءات لمواجهة أزمة الزيادة السكانية.

وأشار إلى أن تراجع نسب الوعي لدى بعض المواطنين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، التي عانت الأمرين فى عهود سابقة، كانت سببا في انفجار الزيادة السكانية.

وأوضح «درويش»، أن المواطنين في مصر، مازالوا يتعاملون مع الأزمة الاقتصادية الحالية، التي يعيشها العالم بأثره، بأريحية شديدة، دون الأخذ في الاعتبار أن القيادة السياسية والحكومة، يساهمان بشكل دائم في وضع حزمة من الإجراءات للتخفيف عن المواطن.

وقال: يجب رفع درجة الوعي بين المواطنين خلال الفترة المقبلة، لمخاطبة الأسر بتحديد النسل، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

إجراءات لمواجهة شبح الزيادة السكانية

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية إطلاق النواب فى مجلسي النواب والشيوخ، حملة طرق الأبواب، لمواجهة شبح الزيادة السكانية، التي تهدد معدلات التنمية التي تحققها الدولة.

وقالت «عفيفي» في تصريحات لـ«الوطن»: لابد من الاهتمام بوضع المرأة داخل الأسرة، وتغيير ثقافتها التي تربت عليها، وهي «العيل بيجيي برزقه»، لأن ذلك هو سبب الكارثة التي نواجهها الآن.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة زيادة الوعي لدى الزوج والزوجة فى بداية الزواج، من خلال مركز الإرشاد الزواجي التابع لدار الإفتاء، ومشروع مودة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بأهمية تنظيم النسل، حفاظا على حياتهم من التفكك، لاسيما وأن الأزمات الاقتصادية داخل الأسر المصرية التي يرجع سببها إلى زيادة النسل، هو السبب الرئيسي للطلاق فى كثير من الحالات.

دور البرلمان في مواجهة الزيادة السكانية

يشار إلى أن لجنتي الصحة بمجلسي النواب والشيوخ، كانت عقدت عدة اجتماعات لمناقشة ملف الزيادة السكانية والإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة هذة الأزمة، التي تؤدي إلى تدهور معدلات التنمية.

كما ناقش مجلس الشيوخ، دراسة مهمة مقدمة من النائبة سهير عبدالسلام، حول مخاطر الزيادة السكانية، وتضمنت التوصيات، دراسة وثيقة تأمين مؤجلة للسيدات اللاتي تلتزمن بضوابط تنظيم الأسرة، ومنح الأسر النموذجية كارت ذكي يحتوي على بعض الخدمات.