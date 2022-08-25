«2 كفاية».. مبادرة حكومية للحد من الزيادة السكانية

تسعى الحكومة، لحل أزمة الزيادة السكانية في مصر، ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعي، التي أطلقت مبادرة «2 كفاية»، للحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، إذ تستهدف المبادرة رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة، وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة، وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية.

تشمل المرحلة الأولى من مبادرة «2 كفاية» 10 محافظات

وتشمل خطة عمل مبادرة «2 كفاية»، القيام بـ342 ألف زيارة، أي حملات طرق الأبواب، لعمل التوعية المباشرة، بإجمالي 4 ملايين زيارة.

ومن المخطط أن تشمل المرحلة الأولى من مبادرة «2 كفاية»، داخل 10 محافظات هي الأكثر احتياجًا، والأعلى من حيث معدلات الإنجاب، وبها أكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل.

وينفذ المشروع في 2257 قرية، ضمن 119 قسما ومركز فى المحافظات العشر المستهدفة، وهي «أسوان- الأقصر- قنا- سوهاج- أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة- البحيرة».

تحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة من خلال الجمعيات الأهلية

ويعمل برنامج «2 كفاية»، على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، يأتي ضمن التدخلات الرئيسية التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

ووفقا لوزارة التضامن الاجتماعى، تستهدف مبادرة «2 كفاية»، تحقيق استراتيجية الدولة للسكان، من خلال رفع الوعى لدى السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 45 عاما، بمفهوم الأسرة الصغيرة والمباعدة بين الولادات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، من خلال الجمعيات الأهلية خاصة فى المناطق الريفية.

وشمل برنامج «2 كفاية»، إطلاق 3 حملات إعلامية قومية، وإنتاج 100 حلقة من برنامج «دقيقة أسرية»، وبثها على إذاعة القرآن الكريم، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتنفيذ عروض مسرح شارع داخل القرى والنجوع المستهدفة.

بالإضافة إلى افتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، على مستوى العشر محافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى من المشروع.