محمد منير يشدو بـ«للي» في حفل الساحل الشمالي بعد انتهاء أزمة الأغنية

أحيا الفنان محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في الساحل الشمالي بحضور الآلاف من جمهوره، في ثاني حفلاته الجماهيرية لصيف عام 2022 بعد النجاح الكبير الذي حققه في حفل الإسكندرية الشهر الماضي.

محمد منير يقدم باقة من أجمل أغانيه

وقدم محمد منير خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته من بينها حدوتة مصرية والكون كله بيدور وعروس النيل، وعلي صوتك وغيرها.

محمد منير يفاجئ الحضور بأداء أغنية «للي»

وفاجئ منير الحضور بأداء أغنيته الجديدة «للي» التى شهدت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية بسبب اتهام ملحنها ومؤلفها الفنان أكرم حسني بسرقتها من الشاعر عادل صبري والملحن محمود المنسي قبل أن يخرج الأخير ويعتذر لحسني عن سوء الفهم الذي حدث.

محمد منير يرحب بلاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا

كما حضر الحفل لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر لكرة القدم مؤمن زكريا الذي يعاني من أحد الأمراض في العظام، ما جعل منير يقدم له شكر خاص خلال الحفل.

الكينج يحيي ثاني حفلاته الغنائية الصيفية

يذكر أن حفل محمد منير السابق كان في محافظة الإسكندرية في حفل جماهيري كبير حضره آلاف من عشاقه، وقدم فيه عشرات الأغنيات.