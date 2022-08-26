لفتة إنسانية من محمد منير تجاه مؤمن زكريا في حفل الساحل الشمالي «صور»

أحيا الكينج محمد منير حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي، مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من جمهوره الذي توافد إلى مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

واستهل محمد منير حفله بأغنية «هيلا هيلا» التي خطفت صيحات الجمهور، ليقدم الكينج بعدها باقة من أبرز أغنياته، منها «للي، الكون كله بيدور، علي صوتك، عروس النيل، أنا بعشق البحر»، وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

محمد منير يوجه التحية لـ مؤمن زكريا

وحرص محمد منير على تحية مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري، الذي حرص على حضور الحفل، معربا عن أمنياته بالشفاء العاجل له في لفتة طيبة من الأخير المعروف بانتمائه لنادي الزمالك.

محمد منير يتفاعل مع جمهوره

وتفاعل محمد منير مع جمهوره بحركاته الشهيرة التي أصبحت ماركة مسجلة باسمه، وشكرهم على حضورهم بأعداد غفيرة للحفل، ووعدهم بتقديم المزيد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد منير قد أحيا حفلًا غنائيًا منذ حوالي شهر بمحافظة الإسكندرية، وشهد الحفل توافدًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الفئات والأعمار، وقدم حينها باقة من أبرز أغنياته.

وانهار منير من البكاء حزناً على رحيل صديقه الموسيقار الألماني رومان بونكا الذي وافته المنية قبل أسابيع عدة، حيث حرص الكينج علي تحيته لأنه كان واحدًا من أصدقائه المقربين، ولكنه لم يتمالك دموعه عند غناء أغنية «أنا بعشق البحر»، ليهتف الجمهور حينها: «الكبير كبير بنحبك يا منير».