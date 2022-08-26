«بلاك هوك» أمريكية لـ أستراليا.. وكوريا الجنوبية: منظومة «ثاد» قضية وطنية

شهدت عدة دول أحداثًا مهمة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها، بيع الولايات المتحدة الامريكية، مروحيات «بلاك هوك» إلى استراليا في صفقة بـ 1.95 مليار دولار، فيما قالت العاصمة الكورية الجنوبية «سول»، إن منظومة «ثاد» للدفاع الجوي غير قابلة للتفاوض مع أي دولة أخرى

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت بيع مروحيات «بلاك هوك يو أتش 60 إم»، ومعداتها إلى أستراليا بمبلغ إجمالي قدره 1.95 مليار دولار، موضحة أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي لـ«واشنطن».

وفي وقت سابق، طلبت «كانبيرا»، بشراء 40 مروحية. وأضافت «البنتاجون»، ان بيع المعدات لأستراليا لن يؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت «البنتاجون»، أن أستراليا من أهم حلفاء بلادها في غرب المحيط الهادئ، وأشارت الوزارة الأمريكية، إلى أمر بالغ الأهمية للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة حليف «واشنطن» على تطوير والحفاظ على جاهزيته القتالية للدفاع عن النفس.

وفي كوريا الجنوبية، قالت وزارة الخارجية، إن منظومة «ثاد» للدفاع الجوي الأمريكية قضية تخص السيادة الوطنية، وغير قابلة للتفاوض مع أي دولة أخرى.

كوريا الجنوبية:«ثاد» تهدف منع تهديدات «بيونج يانج» الصاروخية والنووية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، «تشوي يونج سام»، في إحاطة، إن المنظومة تستهدف منع تهديدات «بيونج يانج»، الصاروخية والنووية ضمن إطار سياسة «سول» للأمن القومي.

وأضاف «سام»، أن بكين قد يكون لها رأي مختلف حول هذه المسألة، موضحا أن حكومة كوريا الجنوبية، تدرك أن الصين تتفهم وضع «سول» بوضوح.

وفي وقت سابق، اتفق وزير الخارجية الكوري الجنوبي، «بارك جين» ونظيره الصيني، «وانج يي»، على لا تؤدي «ثاد» إلى وضع عراقيل أمام العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار المتحدث الكوري الجنوبي، إلى أن «سول» ستعمل على مواصلة الجهود للمحافظة على التواصل الاستراتيجي على أساس علاقات الصداقة مع الصين.

رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يحذر من الإفراط في تأويل زيارته لـ اليابان

بدوره، قال مسؤول حكومي، إن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «هان دوك- سو»، ونائب رئيس الجمعية الوطنية «البرلمان»، «تشونج جين- سوك» سيحضران الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، «شينزو آبي» في 27 سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، حذر «سو»، من الإفراط في تأويل زيارته لـ اليابان وعلاقتها بالخلافات التاريخية بين البلدين، فيما أعلن قائد الشرطة الوطنية في اليابان، إيتارو ناكامورا، استقالته من منصبه بعد اعترافه بالفشل في حماية، «شينزو آبي»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

الشرطة اليابانية تقرر إعادة تنظيم فريقها

وقال ناكامورا، في مؤتمر صحفي، إن الشرطة قررت إعادة تنظيم فريقها والبدء من جديد فيما يتعلق بمهماتها الأمنية. وخلال المؤتمر تم عرض نتائج التحقيق في العيوب التي شابت طريقة حماية رئيس الوزراء السابق، الذي اغتيل في 8 يوليو الماضي خلال تجمع انتخابي في «منطقة نارا».

من جانبها، قالت صحيفة «سانكي شيمبون»، إن من المقرر أن تتعهد «طوكيو» بتقديم 30 مليار دولار كمساعدات للتنمية في أفريقيا في مؤتمر يعقد في تونس مطلع الأسبوع.

كيشيدا سيعلن عن المساعدة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية

وسيعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن المساعدة، في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية «تيكاد»، الذي سيشارك به عبر الإنترنت بسبب إصابته بـ«كورونا»، ويتركز حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أوضح مسؤول بوزارة الخارجية اليابانية، أن قضايا الأمن الغذائي لأفريقيا في أعقاب الحرب «الروسية الأوكرانية»، بالإضافة إلى تغير المناخ وتعزيز الأعمال الصديقة للبيئة، سيشملها المؤتمر.