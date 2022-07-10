تفاصيل اغتيال «شينزو آبي».. إفلاس والدة المتهم وراء الحادث

بعد نحو يومين من اغتيال رئيس الوزراء اليابان السابق، شينزو آبي، خلال تجمع انتخابي في مدينة نارا غرب البلاد، كشفت السلطات اليابانية عن السبب الذي دفع المتهم لإطلاق النار على «آبي»، ليسقط في بركة من الدماء ويفارق الحياة على الفور بعد اختراق الرصاصة صدره.

رصاصة تنهي حياة شينزو آبي

في البداية بدا المشهد معتادا، في مدينة نارا اليابانية، وقف مسؤول سياسي ياباني يلقي كلمة خلال تجمع انتخابي لحملته، كل شيء كان يسير على ما يرام، قبل أن يسترسل رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في حديثه ممسكا بالمايكروفون، ليستمع إليه جموع الداعمين لأفكاره وسياساته، وفي لحظة توقف كل شيء، عدا صوت رصاصة واحدة اخترقت جسد «آبي»، كانت كفيلة لأن يخيم صمت الصدمة على المكان، لتبدأ بعدها قوات الشرطة الانتشار للقبض على مطلق النار، بينما كان «آبي» مستلقٍ على الأرض غارقا في دمائه وفاقدا للوعي.

القبض على المتهم بقتل شينزو آبي

دقائق قليلة وصلت بعدها سيارة الإسعاف إلى مسرح الجريمة، ونقلت «آبي» على الفور إلى أحد المستشفيات بالمدينة اليابانية، بينما أصبح المتهم في قبضة الشرطة، إلاّ أنّ الكاميرات التي التقطت صورا ومشاهد له أثناء القبض عليه لم تكن كافية للتعرف على ملامحه، بسبب الكمامة الطبية التي أخفت تفاصيل وجهه.

سبب اغتيال شينزو آبي

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات الجارية مع المتهم بقتل شينزو آبي، عن الأسباب التي دفعته لاغتيال رئيس وزراء اليابان السابق، حيث نقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة على التحقيقات»، قولها إنّ المتهم تيتسويا ياماجامي، أبلغ الشرطة بتخطيطه لمهاجمة زعيم جماعة دينية يعتقد أنّها تسببت في إفلاس والدته من خلال التبرعات.

وقالت المصادر، إنّ ياماجامي، البالغ من العمر 41 عاما، أشار إلى عدم وجود أي ضغينة ضد «آبي»، لكنه شدد على دعم الأخير وترويجه للجماعة الدينية.

ووصل جثمان آبي إلى العاصمة طوكيو السبت من نارا المدينة الواقعة في غرب اليابان التي قتل فيها رئيس الوزراء الياباني السابق خلال تجمع انتخابي الجمعة.