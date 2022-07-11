مفاجأة في حادث اغتيال شينزو آبي.. المتهم لم تكن دوافعه سياسية

كشفت الشرطة وجهات التحقيق اليابانية عن مفاجأة في حادث اغتيال شينزو آبي، رئيس وزراء اليابان السابق، حيث قالت الشرطة اليابانية أنها بعد البحث عن معرفة الدوافع وراء مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق، فإن هناك مفاجأة في حادث اغتيال شينزو آبي، إذ أنّه على الرغم من أن مطلق النار نفى وجود دوافع سياسية ، إلا أنه قال للشرطة إن الهجوم كان مخططًا له منذ شهور

مفاجأة في حادث اغتيال شينزو آبي

وأوضحت الشرطة مفاجأة في حادث اغتيال شينزو آبي، حيث كشفت التحقيقات عن أقوال المتهم الذي اعترف بالدافع وراء الحادث وقال أنّه قتل «آبي» بعد إفلاس والدته التي تبرعت لمنظمة دينية لم يذكر اسمها والتي كان له صلات بها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام اليابانية، وأصيب «آبي» برصاصة من الخلف في مدينة نارا الغربية أثناء حديثه في حدث انتخابي قبل الانتخابات البرلمانية يوم الجمعة الماضية.

اعتقال المتهم بقتل آبي

واعتقلت الشرطة تيتسويا ياماغامي، 41 عاما ، في مكان الحادث، واعترف ياماغامي، وهو بحار سابق عاطل عن العمل في القوات المسلحة البحرية اليابانية، بعملية الاغتيال الذي استخدم فيه سلاحًا ناريًا يدويًا، وفقًا للشرطة، وقالت الشرطة إن ياماغامي أخبرهم أنه ذهب إلى أوكاياما، وهي مدينة أخرى في الغرب، حيث كان آبي يلقي خطابًا آخر في حملته الانتخابية في اليوم السابق لإطلاق النار، وفقًا لوكالة أنباء كيودو، التي نقلت عن مصادر استقصائية، ونفى ياماغامي وجود أي دوافع سياسية للاغتيال، بحسب الشرطة.

ووقع إطلاق النار يوم الجمعة الماضي في بلد نادرا ما يحدث فيه عنف بالسلاح وهجمات سياسية، وفتشت الشرطة منزل ياماغامي وعثرت على أسلحة مرتجلة أخرى، بما في ذلك المتفجرات المصنوعة يدويًا، وفقًا لتقرير أنتوني كون من NPR،.

وقال تيتسويا تسودا معلق الأسلحة النارية لـ«رويترز»، إن أي شخص لديه معرفة محدودة بكيفية عمل الأسلحة كان يمكنه صنع السلاح المستخدم في الهجوم، وقال "تسودا" إن السلاح كان يمكن صنعه في أقل من نصف يوم.