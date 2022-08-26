إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طما شمال سوهاج نشوب مشاجرة ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وتمكن ضباط مركز شرطة طما من السيطرة على مشاجرة بساحل طما الغربي.

بلاغ بمشاجرة ووجود مصابين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغا من مركز شرطة طما بسوهاج، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية ساحل طما الغربي دائرة المركز، وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز لمكان البلاغ وتم السيطرة على المشاجرة.

تحرير محضر بالواقعة

وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين «أ . ع»، 27 عاما، عامل، مصاب بجروح وسحجات بالرأس والساق، وشقيق زوجته «أ . م»، 18 عاما، طالب، مصاب بكسر في الجمجمة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم «طرف أول»، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، و«م. ع»، 35 عاما، عامل، وشقيقه «م. ع»، 27 عاما، عامل، شقيقي الأول من الطرف الأول «طرف ثان»، بسبب خلافات المصاهرة وتم السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.