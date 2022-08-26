إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارتين على طريق «الضبعة - القاهرة»

أصيب 11 شخصا بإصابات متفرقة، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين «ملاكي» على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي اليوم، مصابي حادث الضبعة وهم فهيمة محمد عمر، 45 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة بالظهر، ومصطفى محمد كمال، سنتان، من القاهرة، مصاب بكدمة في الكتف الأيمن، وكريم محمد فاروق، 9 سنوات، من القاهرة، مصاب بسحجات بالجسم، وأحمد محمد فاروق، 14 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة في الجانب الأيمن والكتف الأيسر، ولبنى محمد فاروق، 19 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة في الكتف الأيمن وسحجات بالوجه والجسم.

كما أصيب في الحادث سارة ناصر السيد، 17 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة في الرأس وسحجات بالجسم، وكوثر محمد فاروق، 24 سنة، من القاهرة، مصابة بكدمة بالرأس والركبة اليمنى، وندا فوزي فتحي، 24 سنة، من الإسكندرية، مصابة بكدمة بالرأس والكتف الأيسر، ومحمد ناصر السيد، 24 سنة، من القاهرة، مصاب بسحجات بالجسم، ونور محمد عبد المهيمن، 12 سنة، من القاهرة، مصاب بكدمة أسفل الظهر وكدمات بالكوع والركبة اليمنى، وريتاج محمد كمال، 6 سنوات، من القاهرة، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم.

معاينة أسباب الحادث

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الصحراوي «الضبعة - القاهرة» إلى موقع الحادث لفحص الحادث والتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته.