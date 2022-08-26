الاحتفال بسائحة إسبانية حققت 100 غطسة خلال 7 زيارات لشواطئ الغردقة

احتفلت السائحة الإسبانية "زوريون"، بتحقيق 100 غطسة في أعماق شواطئ الغردقة، في 7 زيارات ترددت فيها على المدينة السياحية لممارسة هوايتها المفضلة في الغطس تحت الماء والاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة؛ وذلك بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات والعاملين بالقطاع السياحي على شواطئ الغردقة.

السائحة الإسبانية: سعيدة بما حققته

وأعربت "زوريون" عن سعادتها بتحقيق الغطسة رقم 100 في بحر الغردقة الساحرة، مضيفة في تصريحات لـ"الوطن"، أنها ترددت على مدينة الغردقة 7 مرات وكانت تأتي أكثر من مرة في السنة الواحدة؛ وذلك لعشقها للغردقة والغطس تحت الماء، إذ أن أفضل شعور لديها وهي ترتدي بدلة الغطس حاملة أسطوانة الأكسجين على ظهرها وتسبح في أعماق البحر وسط الشعاب المرجانية الملونة والكائنات البحرية النادرة.

ووجهت السائحة الإسبانية، عبر موقع "الوطن"، الدعوة لكل أصدقائها في إسبانيا لزيارة الغردقة، التي تعتبرها من أفضل شواطيء العالم.

الاحتفال بالسائحة الإسبانية

ومن جانبه أشار أحمد بيجو مدرب غطس بالغردقة، بأنه جرى إعداد حفل خصيصا للسائحة الإسبانية على متن لانش سياحي على شواطئ الغردقة، بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وعدد من العاملين بالقطاع السياحي، وجرى تجهيز تورتة تحمل اسم السائحة وعدد الغطسات التي حققتها.

انتعاش سياحة الغوص في الغردقة

وكشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر، أن الغردقة تمتلك شواطيء رائعة ومواقع غوص فريدة جعلها تنفرد بالمركز الثاني عالمياً في الغوص، لافتا في تصريحات لـ الوطن أن سياحة الغوص من أهم عوامل الجذب السياحي إلى مدينة الغردقة.