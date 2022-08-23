اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 3 آلاف سائح من 7 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء، 3 آلاف سائح على متن 20 رحلة طيران قادمة من مطارات 7 دول أوروبية هي التشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال على أعلى مستوى.

استعدادت فنادق مرسى علم

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال نحو 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية من التشكيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا، مع تجهيزات استقبالهم في المطار وسرعة نقلهم إلى الفنادق وتقديم مشروبات الضيافة، وسرعة إنهاء إجراءات التسكين وتقديم كافة أوجه الراحة.

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» أن الفنادق والمنتجعات السياحية تبحث دائمًا على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة، وعمل مهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية كنوع من أنواع الترفيه، وعمل جذب سياحي لمدينة مرسى علم.

ولفت الخبير السياحي، إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ سنوات تزامنًا مع إرتفاع معدل حركة الطيران الوافدة إلى مطار مرسى علم حيث يستقبل الأسبوع الجاري 122 رحلة طيران بدءًا من السبت وحتى نهاية الأسبوع الجاري من 12 جنسية أجنبية.