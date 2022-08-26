تفاصيل سقوط تشكيل عصابي انتحلت عناصره صفة رجال شرطة بحلوان

لم تمر 48 ساعة على ضبط شخصين انتحلا صفة ضباط الشرطة وسرقا 100 ألف جنيه وسيارة من سائق بإحدى الشركات الخاصة أعلى الطريق الأوسطي بنطاق مدينة حلوان، حتى شهدت المدينة واقعة جديدة مماثلة، حيث تعرض صاحب شركة انقاذ بحري، لسرقة 380 ألف جنيه من قبل أشخاص يستقلون سيارة ملاكي وآخري ميكروباص منتحلين صفة ضباط شرطة.

المجني عليه حضر إلى حلوان كان مستوقفا

بدأت الواقعة بعد تعرف «وحيد محمد»، صاحب شركة إنقاذ بحري، مقيم بكفر الشيخ على أحد الأشخاص يدعى «منصور.أ»، مقيم بمدينة حلوان، اتفق معه على شراء «جيت سكي»، مقابل 380 ألف جنيه ولدى حضوره لمدينة حلوان لإتمام عمليه الشراء فوجئ بـ 8 أشخاص ينتحلون صفة رجال شرطة استولوا على ما بحوزته من مبالغ مالية.

كاميرات المراقبة اصطادت المتهمين

وعلى الفور توجه الضحية إلى قسم شرطة حلوان، لتحرير محضرا بالواقعة، واتهم 8 أشخاص بسرقته وانتحالهم صفة ضباط الشرطة، وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد هوية المتهمين ونجحت وحدة مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد المعداوي، ومعاونوه الرواد أحمد الدالي، وأحمد ابو بكر، ومحمود سعداوي، في القبض عليهم وبحوزتهم المبلغ المالي.

حبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق

وخضع المتهمون لجلسة تحقيق، أدلوا فيها باعترافاتهم التفصيلية وأمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات.

قانوني: المتهمون انتحلوا صفة موظف حكومي وجزائهم الحبس

وقال حمدي العربي المحامي والخبير القانوني، إن العقوبة المنتظرة لهؤلاء المتهمين، طبقا لما ورد في المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات.

وطبقا لما ورد بنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصري بأن كل من ينتحل صفة موظف عمومي، ملكي كان أو عسكري، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين.