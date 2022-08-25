ضبط صاحب حساب على «فيسبوك» يروج لبيع معدات تعدين العملات الافتراضية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نشر إعلانًا عن بيع الأجهزة المُستخدمة في تخليق العملات الافتراضية خاصة عملة البيتكوين، وأمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكتروني المشار إليه -له معلومات جنائية- ومقيم بمحافظة السويس.

ضبط صاحب الحساب

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط صاحب الحساب في دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وعُثر بحوزته على منصة تعدين عملات افتراضية مكونة من العديد من الأجزاء الإلكترونية، مثل «كروت شاشة فائقة السرعة - مزودات طاقة كهربائية - أجهزة تبريد كهربائية - شاشة حاسب آلي - وحدة تنظيم ونقل البيانات - كمية من الوصلات والأسلاك الكهربائية - ذاكرة نقالة تحوي البرامج الخاصة بعمليات تشغيل وتخليق العملات الإفتراضية - 3 هواتف محمولة».

فحص الأجهزة والهواتف المضبوطة

وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين أنها تحتوي على العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في ربط أجهزة التعدين المضبوطة بالهواتف المحمولة لمتابعة عمليات التعدين وكمية العملات التي تم تعدينها، ومحفظة مالية بإحدى المنصات المالية، وتطبيق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الذي يستخدمه في إدارة الحساب الإلكتروني والمستخدم في بث عدة مشاركات يعلن من خلالها المتهم عن بيع الأجهزة المُستخدمة في تخليق العملات الافتراضية، ومحادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي المؤثم على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.