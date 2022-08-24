خطوات التقديم للطالبات المستجدات في المدن الجامعية بالإسكندرية.. الأوراق المطلوبة

أعلنت المدن الجامعية في الإسكندرية، شروط وخطوات القبول للطالبات المستجدات من الثانوية العامة والملتحقات مؤخرًا بجامعة الإسكندرية، إذ تم توفير مكانين لهن أولهما بمبنى قاعة التليفزيون والآخر بمبنى الأنشطة بمدينة سموحة طالبات، ويتم التقديم في الوقت الراهن وحتى نهاية الشهر الجاري.

خطوات الالتحاق بالمدن الجامعية بالإسكندرية للطالبات المستجدات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات التقديم للطالبات المستجدات من الثانوية العامة للالتحاق بالمدن الجامعية، على هامش انضمامهن لكليات جامعة الإسكندرية، وذلك كالآتي:

- يتم التوجه لمكان لجنة المستجدات لمراجعة استمارة الإلتحاق بعد استيفائها من الكلية المرشحة لها الطالبة وبطاقة الترشيح وصرف إذن التوريد.

- ثم تتوجه الطالبة لمكتب شئون الطلاب «سموحة»، وصرف إذن توريد لها «رسوم تحسين الخدمة».

- على جميع الطالبات المستجدات ثانوية عامة، ضرورة التأكد من رفع الصورة الشخصية على موقع الزهراء عند التقديم.

- توجه الطالبة لمكتب التنسيق الإليكتروني «سموحة» لمراجعة إستمارة الإلتحاق إليكترونيًا.

- بعد ذلك تتوجه الطالبة للخزينة «سموحه» لسداد مبلغ أذن التوريد.

- يتم تسليم استمارة الإلتحاق وملحاقاتها للجنة المستجدات في المدينة الجامعية طالبات بسموحة لحين إعلان نتيجة التنسيق الخاصة بهن.

الأوراق المطلوبة للطالبات المستجدات «ثانوية عامة»

- طلب الإلتحاق المكون من ثلاث ورقات « مختوم ومستوفى البيانات – مع مراعاة كتابة القسم » + إيصال رسوم تحسين الخدمة.

- «2» صورة من بطاقة الترشيح «إخطار نهائي».

- «3» صورة بطاقة رقم قومي للطالبة سارية.

- «3» صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية.

- «2» صورة ضوئية حديثة + «8» عند التسكين.

- «2» صورة من الإشعار الإليكتروني.

- في حالة إذا كان ولي الأمر غير الوالد يجب إحضار صورة ضوئية من مستند قانوني «قسيمة طلاق ـ ولاية للجد أو العم ـ سفر للخارج ـ شهادة وفاة»

- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق.