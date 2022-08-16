 فتح حجز المدن الجامعية بحلوان للعام الدراسي الجديد 2022

تستعد مدن جامعة حلوان لاستقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأعلنت إدارة المدن الجامعية عن مواعيد التسجيل وخطوات القبول بالمدن الجامعية، حيث تبدأ أعمال التقديم عبر الموقع الإلكتروني للطلاب القدامى.

فتح باب التقديم للطلاب المستجدين

وأوضح الدكتور حسام رفاعي حرص الجامعة على اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة المباني، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات حرصًا على سلامتهم كما يتم فتح باب التقديم للطلاب المستجدين بعد نتيجة كل مرحلة من مراحل تنسيق الثانوية العامة، وكذلك الدبلومات والمعاهد الفنية أو ما يعادلها، مؤكدًا أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية، وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة التام لتوفير جميع الخدمات من أجل تحقيق كافة سبل الراحة للطلاب، وتحقيق خدمة مميزة بجودة عالية لطلاب المدن الجامعية.

وأفادت إدارة المدن الجامعية تحت إشراف أستاذ خالد ذكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية، بشروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية وفقًا للقواعد التالية:

شروط قبول الطلاب بالمدن الجامعية

1- أن يكون الطالب من الطلاب المقيدين المنتظمين بكليات الجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.

2- يقبل الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بكليات الجامعة حال وجود أماكن خالية ووفقًا لظروف اجتماعية ملحة.

3- ألا يكون الطالب من سكان القاهرة الكبرى، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى، ولا يجوز التجاوز عن هذا الشرط إلا بقرار من الدكتور رئيس الجامعة إذا وجدت أسبابًا قهرية تبرر ذلك.

4- أن يكون الطالب قد سدد الرسوم المستحقة عليه سواء للكلية أو المدينة الجامعية.

5- ألا يكون قد حكم عليه بأحد العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة الحرمان من الإقامة لأي مدة في العام السابق مباشرة أو عقوبة الحرمان النهائي من الإقامة.

7- ألا يكون قد أنهيت إقامته لعدم سداد رسوم الإقامة.

8- ألا يكون محولًا إلى الجامعة من كلية مناظرة.

9- ألا يكون مقبولًا بإحدى كليات الجامعة الموجود لها نظير في محافظة ما لم ترفض تلك الكلية تحويله إليها.

10- أن يخضع لأحكام الكشف الطبي الدوري ويثبت خلوه من الأمراض المعدية.

11- تكون الأولوية في الإقامة لطلاب السنوات النهائية ثم التالية لها تنازليًا، حسب الأماكن الشاغرة مع الأخذ في الاعتبار الأعلى تقديرًا فالأصغر سنًا فالأبعد سكنًا.

12- حال وجود أماكن شاغرة ينظر في شغلها من المنقولين المتخلفين بمواد، ويجوز التجاوز عن شرط الأصغر سنًا والأبعد سكنًا إذا وُجدت أسباب قوية تبرر ذلك، وتكون بقرار من الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

13- يجوز قبول الطلاب خلال العام الجامعي في حالة خلو أماكن أثناء العام الجامعي، ويراعى عند الترشيح لشغل هذه الأماكن الرجوع إلى قائمة الانتظار ومراعاة القواعد السابق الإشارة إليها.

14- يجوز قبول الطلاب المنتسبين في حالة وجود أماكن شاغرة بقرار من الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية، أن يشتمل الملف على عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد (2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة، استمارة الكشف الطبي للطلاب القدامى.

ويتم التقديم للطلاب القدامى علي الرابط التالي http://app2.helwan.edu.eg/modon/