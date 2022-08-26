بطلة «Batgirl» تهاجم الشركة المنتجة.. وتطالب إعادة النظر في إلغاء عرضه

تحدثت الممثلة الأمريكية إيفوري أكينو المشاركة في فيلم «Batgirl»، عن قرار شركة «وارنر براذرز» بتأجيل الفيلم لأجل غير مسمى، ووجهت رسالة عاطفية إلى ديفيد زاسلوف، الرئيس التنفيذي لشركة «وارنر براذرز ديسكفري»، وطالبته بإعادة التفكير في قرار الشركة بإلغاء عرض الفيلم، وذلك تزامنا مع الإعلان عن تنظيم عروض خاصة وسرية للفيلم، يحضرها الذين شاركوا في صناعته.

وقالت بطلة فيلم «Batgirl»، في تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، «كواحدة من كثيرين ممن بذلوا قلوبنا في صناعة هذا الفيلم، أطلب إعادة النظر في هذا الإجراء»، متابعة: «بقدر ما بذلت قصارى جهدي لأكون قوية في الأسابيع القليلة الماضية، كنت أجد نفسي أبكي بسبب عدم وجود مصطلح أفضل من الحزن، وكانت الليلة إحدى تلك الليالي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

بطلة فيلم «Batgirl» عن إلغاء عرض الفيلم: لسنا أدوات.. نحن بشر وفنانين

وتابعت حديثها، الموجه إلى «زاسلوف»، «لا أستطيع حتى أن أتخيل ما يمر به شخص في منصبك من خلال تحمل مثل هذه المسؤولية الكبيرة، (Batgirl) نتاج قلوبنا وأرواحنا، نحن التروس الصغيرة لا يُنظر إليها ببساطة على أنها أدوات يتم تحديد مصيرها بواسطة معادلة لإفادة المحصلة النهائية، نحن أكثر من مجرد أدوات، نحن بشر وفنانين إذا أتيحت لهم الفرصة فيمكنهم التفوق على المعادلة ومضاعفة المحصلة النهائية أضعافًا مضاعفة».

غضب صناع «Batgirl» بعد إلغاء عرضه: «مخيب للآمال»

في 2 أغسطس، أعلنت شركة «وارنر براذرز» أنها ستلغي فيلمها «Batgirl» الذي تبلغ ميزانيته 90 مليون دولار، على الرغم من قرب اكتمال الفيلم، وسبب استبعاد فيلم «Batgirl» الذي لن يُعرض في السينمات أو على منصة «HBO Max» الإلكترونية، حالة من الغضب لدى صناع الفيلم وأبطاله الذين وصفوا الوضع بـ «المهين» و«المخيب للآمال».

ومن جانبه، قال جونار فيدنفيلز، الرئيس المالي لشركة «ديسكفري»: «إلغاء هذه المشاريع كان قرارًا صعبًا، لكن الشركة ملتزمة بالانضباط بشأن إطار عمل يوجه استثمارنا المريح لتحقيق أقصى عائد».