عرض «جنائزي» سري لفيلم «Batgirl» بعد إلغاء عرضه في السينمات

بعد قرار شركة «Warner Bros» الصادم بإلغاء عرض فيلم «Batgirl» في دور العرض السينمائي، تعمل الشركة على تنظيم عروض خاصة سرية للفيلم مخصصة للأشخاص الذين عملوا في الفيلم، سواء الممثلين أو طاقم العمل بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين، وهى العروض التي وصفها البعض بـ«عروض جنازة» قبل دفن الفيلم نهائيا، وفقا لما نشره موقع «ديلي ريبورتر».

قال مخرجا الفيلم، عادل العربي وبلال فلاح، إنهما لم يتمكنا من الوصول إلى أي لقطات من الفيلم بمجرد إعلان شركة «وارنر براذرز» إلغاء عرضه نهائيا، وأوضح العربي في لقاء تلفزيوني «تم أخبارنا من قبل الشركة أن الإلغاء لم يكن مشكلة موهبة من جانبنا أو الممثلة، أو حتى جودة الفيلم، قالوا لنا إنه تغيير استراتيجي، كانت هناك إدارة جديدة وكانوا يريدون توفير بعض المال».

أبطال فيلم «Batgirl» عن إلغاء عرضه: مهين ومخيب للآمال

وبحسب ما ورد اكتشف نجوم الفيلم ليزلي جريس وبريندان فريزر ومايكل كيتون، أنه تم الانتهاء من الفيلم، ولكنه بحاجة إلى إضافة بعض المؤثرات البصرية، وقالوا الممثلين إنهم وجدوا الوضع «مهينا» و«مخيبا للآمال».

وحتى الآن لم يتم تحديد إذا سيتم عرض الفيلم في المستقبل على إحدى المنصات الإلكترونية، أم سيتم دفنه للأبد.

في 2 أغسطس، أصبح «Batgirl» الفيلم الأكثر تداولًا في العالم، بعد ما أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «وارنر براذرز ديسكفري»، ديفيد زاسلاف، إلغاء عرض الفيلم الذي تبلغ ميزانيته 90 مليون دولار من أجل أخذ ضريبة شطب، حيث يسعى الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة حديثًا إلى توفير 3 مليارات دولار في التكاليف.

الشركة المنتجة عن إلغاء «Batgirl»: قرار صعب

ومن جانبه، قال جونار فيدنفيلز، الرئيس المالي لشركة «ديسكفري»: «إلغاء هذه المشاريع كان قرارًا صعبًا، لكن الشركة ملتزمة بالانضباط بشأن إطار عمل يوجه استثمارنا المريح لتحقيق أقصى عائد».