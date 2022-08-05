الشركة المنتجة لـ «Batgirl» بعد إلغائه: لن نطرح فيلما لسنا مؤمنين به

بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها قرار شركة «وارنر برذرز»، بإلغاء عرض فيلم «Batgirl» في السينمات والمنصات الإلكترونية، أوضح ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذي للشركة سبب إلغاء الفيلم، قائلًا: «لن نُطلق فيلمًا حتى يصبح جاهزًا.. ولن نطرح فيلمًا ما لم نكن مؤمنين به»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «وارنر برذرز»: «DC علامة تجارية معروفة في كل مكان في العالم، وكجزء من ذلك سنركز على الجودة، نعتقد أنه يمكننا تحسين الأمر وهو ما نركز عليه الآن»، متابعًا: «الهدف هو تنمية العلامة التجارية DC، وتنمية شخصياتها، ومهمتنا هي حماية تلك العلامة التجارية، وهذا ما نفعله»، مما يشير بقوة إلى أن «Batgirl» لم يصل إلى مستوى المتوقع.

الرئيس التنفيذي لـ «وارنر برذرز»: مهمتنا حماية علامتنا التجارية

وعن عدم عرض الفيلم على منصات إلكترونية، قال: «فكرة انتقال الأفلام باهظة الثمن مباشرة إلى البث المباشر لا يمكننا العثور على حالة اقتصادية لها، ولا يمكننا إيجاد قيمة اقتصادية لها، لذلك نحن نجري تحولًا استراتيجيًا».

موضحًا: «سوف نتبنى العرض السينمائي تمامًا لأننا نعتقد أنه يخلق الاهتمام والطلب، ويوفر رياحًا تسويقية رائعة، ويولد ضجة شفهية مع انتقال الأفلام إلى البث المباشر وما بعده، لدينا وجهة نظر مختلفة حول الحكمة في إصدار أفلام البث المباشر، وقد اتخذنا بعض الخطوات الصارمة لتصحيح الاستراتيجية السابقة».

ومن جانبه، قال جونار فيدنفيلز، الرئيس المالي لشركة «ديسكفري»: «إلغاء هذه المشاريع كان قرارًا صعبًا، لكن الشركة ملتزمة بالانضباط بشأن إطار عمل يوجه استثمارنا المريح لتحقيق أقصى عائد».

وصدم قرار الشركة بتعليق إنتاج فيلم «Batgirl» البالغة ميزانيته 90 مليون دولار، صناع الفيلم وأبطاله، حيث أصدر المخرجان عادل العربي وبلال فلاح بيانًا مفاده أنهما «حزينان ومصدومان من الأخبار»، بينما قالت بطلة الفيلم ليزلي جريس، في بيان عبر حسابها على «إنستجرام»: «فخورة بالحب والعمل الجاد والنية التي قدمها كل من طاقمنا الرائع على مدار 7 أشهر، وإلى الجمهور شكراً لكم على الحب والإيمان».

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وعلى الجانب الآخر، تحدث ديفيد زاسلاف عن الأعمال الجديدة التي تنتمي لعالم «DC» السينمائي، من بينهم «Black Adam» و«Shazam! 2» و«The Flash»، قائلا: «لقد رأيناهم ونعتقد أنهم رائعون.. ونعتقد أنه يمكننا جعلهم أفضل».