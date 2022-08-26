أوكرانيا تبدأ محاولات استئناف العمليات في مفاعلين بمحطة «زابوريجيا»

بدأت أوكرانيا محاولة استئناف العمليات في مفاعلين في محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية في جنوب البلاد، حسب ما أوردته وكالة أنباء «رويترز»، نقلاً عن حاكم المنطقة أولكسندر ستاروخ.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن المفاعل السادس بالمحطة يعمل بطاقة 10% بينما المفاعل الخامس في طور استئناف العمليات، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان البريطانية».

وكالة الطاقة الأوكرانية: توقف المحطة يعود إلى حريق حولها

وقالت وكالة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية «إنرجواتوم»، إن احتياجات المحطة يتم توفيرها من خلال خط كهرباء من نظام الكهرباء الأوكراني بعد فصلها عن الشبكة عندما اندلعت حرائق حول المحطة أمس.

فيما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، نقلا عن مسؤول روسي قوله إن توصيل إمدادات الكهرباء من محطة زابوروجيا للطاقة النووية إلى أوكرانيا أصبح مستحيلا، وفق ما نقلته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وكانت الكهرباء انقطعت أمس عن المحطة النووية الأكبر في أوكرانيا، كما جرى تفعيل أنظمة الأمان.

الدعم الألماني لأوكرانيا قد ينخفض بسبب أزمة الطاقة

في سياق متصل بالشأن الأوكراني، قال السفير الألماني لدى كييف، إن الدعم الألماني لأوكرانيا قد ينخفض وسط أزمة الطاقة، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

وأقر السفير الألماني في المملكة المتحدة بوجود خطر من أن يتضاءل الدعم الشعبي لأوكرانيا هذا الشتاء مع تفاقم أزمة الطاقة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ألمانيا قلقة من أن الدعم السياسي لأوكرانيا سينخفض وسط الظروف الصعبة في الشتاء، قال ميجيل بيرجر: «أعتقد أن هذا هو نفس التحدي هنا في المملكة المتحدة، وفرنسا، وأوروبا كلها».

وأضاف: «الطريقة التي يستخدم بها بوتين الغاز كسلاح والضغط على مجتمعاتنا - إنه يريد اختبار عزيمتنا، من الواضح أنها ستعتمد كثيرًا على حزم الإغاثة التي تقدمها حكوماتنا».

وقال إن الحكومة الألمانية بدأت في وقت مبكر، بتقديم منح للشركات، ومدفوعات مباشرة للأسر، ومناقشات مع النقابات العمالية وأرباب العمل، لكنه أقر بأن هناك خطرًا من أن يتضاءل الدعم.