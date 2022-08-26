أوكرانيا تعلن مقتل 20 جنديا روسيا في «خيرسون»

أعلن الجيش الأوكراني، مقتل 20 جنديًا روسيًا وتدمير الاتصالات والمراكز اللوجستية في إقليم «خيرسون» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مسؤولة أوكرانية: «شبه جزيرة القرم» كيان مهم استراتيجيا

بدورها، وصفت نائبة رئيس مركز استراتيجيات الدفاع الأوكراني، ألينا فرولوفا، «شبه جزيرة القرم» ضمتها روسيا في عام 2014 عقب الثورة الأوكرانية التي أطاحت بالرئيسس فيكتور يانوكوفيتش وحكومته، بـ«الكيان المهم استراتيجيا للتحكم في أمن البحر الأسود»، وقالت إن «كييف» ترغب بتحديد مواقع لقواعد حلف شمال الأطلسي «الناتو» في «شبه جزيرة القرم» الروسية.

وأضافت فرولوفا، إن بلادها تريد أن تكون القرم مفتوحة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحلف بما في ذلك الأنشطة العسكرية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عضوة بـ«النواب» الأمريكي: الولايات المتحدة تشهد مشكلة مع التجنيد العسكري

بدورها، قالت عضو مجلس «النواب» الأمريكي عن الحزب الجمهوري لورين بوبيرت، إن بلادها تشهد مشكلة مع التجنيد العسكري، مضيفة أن الجيش الأمريكي يعاني نقصا في عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة في صفوفه، فيما تزيد «موسكو» عدد قواتها.

وأضافت بوبيرت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الجنود الأمريكيين، يتدربون على الاستيقاظ بدلًا من القدرات القتالية، موضحة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما بزيادة القوات المسلحة الروسية بواقع 137 ألف فرد ليصل إلى مليون و150 ألفا و628 فردا.

من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية «قصر الإليزيه»، إن رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون يبحث في باريس، يوم الاثنين المقبل، مع رئيس وزراء بولندا ملف أوكرانيا.

اقتصاديا، قالت شركة «سيمنز إينرجي» الألمانية أن تصريحات وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، حول إرسال توربينات أنابيب «السيل الشمالي» الروسي إلى ألمانيا، تخص القرار الذي اتخذ في يوليو الماضي، مضيفة إنه لا يوجد أي تطور جديد بشأن صيانة التوربينات.

التشيك: «براج» ستقترح على «الاتحاد الأوروبي» إلغاء نظام التأشيرات المبسط للروس

وأشارت الشركة الألمانية، إلى أن إعلان جولي يعتبر تأكيدا للقرار الاستثنائي الذي اتخذته «أوتاوا» بشأن السماح بنقل 6 توربينات لخط «السيل الشمالي» إلى ألمانيا، وأضافت ««سيمنز إينرجي»، أن إحدى التوربينات موجودة في مدينة مولهايم الألمانية منذ عدة أسابيع.

وستقترح التشيك على «الاتحاد الأوروبي» إلغاء نظام التأشيرات المبسط للروس، وقال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، إن الحكومة ستقترح تعليق نظام التأشيرات المبسط بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وبيلاروسيا، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

واضاف ليبافسكي، أن «براج» ستطرح المبادرة الأسبوع المقبل في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وستسمح المبادرة للروس والبيلاروسيين بمواصلة التقدم بطلب للدخول على المدى القصير، لكنه سيزيد من وقت معالجة التأشيرة، وسيتطلب المزيد من الوثائق ويزيد التكاليف من 35 إلى 80 يورو.